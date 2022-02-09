ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Інтер" переміг "Рому" та вийшов у півфінал кубку Італії

Новость на русском →
Мілан, Середа 09 лютого 2022 00:32
"Інтер" переміг "Рому" та вийшов у півфінал кубку Італії Фото: гравці "Інтера" (twitter.com/inter)
Автор: Андрій Вирва

"Інтер" приймав "Рому" в чвертьфінальному матчі кубку Італії. Міланський клуб переміг з рахунком 2:0.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Інтер – Рома 2:0

Голи: Джеко (2), Санчес (68).

"Інтер" відкрив рахунок вже на другій хвилині матчу. Іван Перішич виконав подачу з лівого флангу, а Едін Джеко точно пробив головою. На сьомій хвилині Ніколо Барелла влучив у поперечину. Абрахам та Дзаньйоло могли зрівнювати рахунок, але не влучили у ворота. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Інтера" в рахунку.

В другому таймі Верету, Олівейра та Дзаньйоло змарнували моменти, замість того щоб зрівняти рахунок. В складі господарів міг забивати Барелла, але з його ударом впорався Руй Патрісіу. На 65-й хвилині Нікола Дзаньйоло обіграв голкіпера та пробивав майже по пустим воротам, але Іван Перішич врятував свою команду, вибивши м’яч із пустих воріт. А на 68-й хвилині Алексіс Санчес пробив у "дев’ятку" воріт "Роми" та зняв усі питання щодо переможця матчу. Гравці "Інтера" мали шанси забити третій м’яч, але все закінчилось на рахунку 2:0.

"Інтер" завдяки перемозі вийшов у півфінал кубку Італії, де зіграє з переможцем пари Мілан – Лаціо. Матч яких відбудеться завтра о 22:00.

Нагадаємо, що київське "Динамо" завдяки голу Владислава Кулача перемогло "Динамо" Тбілісі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка