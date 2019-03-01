Найтитулованіший клуб Бразилії хоче орендувати футболіста "Динамо"

Фото: Че Че (fcdynamo.kiev.ua)

Че Че може повернутися на батьківщину

Один з найтитулованіших футбольних клубів Бразилії "Сан-Паулу" і київське "Динамо" продовжують переговори щодо трансферу півзахисника "біло-синіх" Че Че. Про це в Twitter повідомляє бразильський журналіст Рожеріо Ассіш.

Відзначається, що бразильський клуб вже домовився про умови контракту з самим футболістом, який на даний момент є однією з головних трансферних цілей нового головного тренера Кукі.

Бразильці запропонували "Динамо" взяти 26-річного хавбека в річну оренду, але київський клуб наполягає на повний продаж футболіста.

Tchê Tchê e São Paulo já se acertaram resta ao Dinamo de Kiev ceder a pedida do Tricolor que quer empréstimo de 1 ano. O clube quer vender. O meia é um dos pedidos de Cuca e está bem próximo de chegar para o BR19. — Rogerio Assis (@rogerio__assis) March 1, 2019

Раніше повідомлялося, що "біло-сині" не збираються відпускати Че-Че в "Сан-Паулу" в це трансферне вікно.

Півзахисник перейшов в "Динамо" минулого літа, в поточному сезоні зігравши 15 матчів за київський клуб і відзначившись гольовою передачею.

Нагадаємо, цієї зими іспанський нападаючий Фран Соль офіційно був представлений як гравець київського "Динамо".