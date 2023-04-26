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В Бразилии запрещают Telegram: СМИ узнали причину

Фото: в Бразилии запрещают Telegram (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Бразилии суд решил запретить Telegram, поскольку он якобы отказался предоставлять полиции все данные о неонацистах, которые пользуются соцсетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G1.

По данным местного издания, письма о приостановке работы Telegram направят в Apple, Google и другие компании, которые производят электронику.

Также журналисты добавляют, что суд наложил штраф на Telegram, он обязал оплачивать 1 млн реалов (7 млн 321 тысячу гривен) за каждый день отказа предоставлять информацию о неонацистах.

Что предшествовало

Полиция в ходе расследования стрельбы в школе города Аракрус, из-за которой погибли четыре человека, обнаружила взаимосвязь 16-летнего убийцы с антисемитскими группами в Telegram.

Правоохранители попросили платформу предоставить данные администраторов и членов групп, чтобы установить связи и выяснить, повлияла ли такая связь на преступление в Аракрусе.

Telegram, по информации G1, передал часть данных, но отказался предоставлять номера телефонов администраторов и членов неонацистских групп.

Напомним, ранее стало известно, что в России хотели заблокировать YouTube. Там якобы нашли основания для этого.

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