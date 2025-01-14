Уроки без гаджетов: в Молдове ограничивают использование телефонов в школах

Министерство образования Молдовы вводит новые правила пользования мобильными телефонами в школах, которые предусматривают их ограниченное использование во время уроков. Это стало следствием решения парламента в конце 2024 года запретить гаджеты на занятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldova Libera .

Согласно регламенту, во время уроков телефоны должны храниться в специально отведенных местах в классах. Такие зоны будут обеспечивать безопасность устройств, чтобы избежать их потери или повреждения. В то же время гаджеты должны быть настроены так, чтобы не отвлекать учеников от учебы.

В случае нарушения правил учитель имеет право изъять телефон после устного предупреждения. Возврат устройства будет осуществляться в конце учебного дня, а при повторных нарушениях – только родителям после встречи с администрацией школы.

Мобильные телефоны позволят использовать для образовательных нужд, например, работы с учебными программами. Также гаджеты могут применяться в экстренных ситуациях, таких как ухудшение самочувствия ученика или проблемы со здоровьем у его близких.

Школы будут иметь право разрабатывать собственные правила в рамках общего регламента. Однако учителям строго запрещается разрешать использование телефонов в неучебных целях во время занятий.

Министерство образования подчеркивает, что нововведения направлены не на наказание, а на обеспечение дисциплины и улучшение качества учебного процесса.