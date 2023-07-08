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В Бразилии обрушился многоквартирный дом: погибли по меньшей мере 8 человек

Фото: в Бразилии обрушился жилой дом (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На северо-востоке Бразилии обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 5 пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Жилой дом находится в бразильском штате Пернамбуку, в районе Джанга на окраине Ресифи. Обрушение произошло утром 7 июля, когда большинство жителей еще спали.

Среди пострадавших двое малолетних детей 8 и 5 лет. По данным представителей гражданской обороны четырех человек удалось извлечь живыми из-под завалов. Причина обрушения пока неизвестна.

Российские шпионы в Бразилии

После появления информации о том, что российские шпионы часто используют паспорта Бразилии, в стране началось расследование. По данным The Wall Street Journal, притворяющихся бразильцами агентов Кремля может быть очень много.

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БразилияОбрушение дома