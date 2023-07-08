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У Бразилії обвалився багатоквартирний будинок: загинули щонайменше 8 людей

Фото: в Бразилії обвалився житловий будинок (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На північному сході Бразилії обвалився житловий будинок, внаслідок чого загинули щонайменше 8 людей, ще 5 зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Житловий будинок розташований у бразильському штаті Пернамбуку, в районі Джанга на околиці Ресіфі. Обвал стався вранці 7 липня, коли більшість мешканців ще спали.

Серед постраждалих двоє малолітніх дітей віком 8 і 5 років. За даними представників цивільної оборони чотирьох людей вдалося витягнути живими з-під завалів. Причина обвалу наразі невідома.

Російські шпигуни в Бразилії

Після появи інформації про те, що російські шпигуни часто використовують паспорти Бразилії, в країні розпочалося розслідування. За даними The Wall Street Journal, агентів Кремля, які прикидаються бразильцями, може бути дуже багато.

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БразилияОбвалення будинку