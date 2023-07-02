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Бразилия расследует, не использует ли Россия страну как инкубатор для агентов, - WSJ

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Воскресенье 02 июля 2023 12:37
Бразилия расследует, не использует ли Россия страну как инкубатор для агентов, - WSJ Фото: Бразилия расследует, не использует ли Россия страну как инкубатор для агентов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Бразилии началось расследование в связи с появлением информации о том, что российские шпионы активно используют паспорта страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В июне прошлого года разведка Нидерландов разоблачила российского шпиона Сергея Черкасова, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейра. Сейчас он отбывает 15-летнее заключение в Бразилии.

Также известен случай задержания Норвегией россиянина Михаила Микушина в октябре 2022 года. Он также использовал паспорт Бразилии под именем Хосе Асис Джаммария и работал в университете города Тромсе. Тем временем пытаются выяснить, что произошло с настоящим владельцем паспорта.

Также был и третий случай. Российский шпион выдавал себя за Герхарда Даниэля Кампоса Виттиха, жил в Рио-де-Жанейро, занимаясь бизнесом. В прошлом году он неожиданно исчез и позже был идентифицирован в Греции как россиянин Шмырев. Также выяснилось, что он сбежал в Россию с женщиной-шпионкой, которая все это время проживала под фальшивым именем в Греции.

"Следствием этих инцидентов стало расследование в Бразилии, чтобы выяснить, использует ли Москва эту страну как инкубатор для тайных агентов, пытающихся проникнуть на Запад", - пишет издание.

Сейчас информации о расследовании мало, однако отмечается, что российских шпионов, которые притворяются бразильцами, может быть гораздо больше.

В Европе увеличилось количество российских шпионов

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Германия начала подготовку к более агрессивным шпионским операциям страны оккупанта и деятельности в киберпространстве.

Также российских шпионов, работавших на Россию и Беларусь, удалось поймать за последние годы в Латвии. В основном они шпионили за военной инфраструктурой страны.

Между тем в Польше задержан 28-летний профессиональный хоккеист, обвиняемый в шпионаже в пользу России.

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