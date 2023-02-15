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Экс-президент Бразилии хочет вернуться в страну из США и возглавить оппозицию

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Среда 15 февраля 2023 20:46
Экс-президент Бразилии хочет вернуться в страну из США и возглавить оппозицию Фото: Жаир Болсонару, экс-президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намеревается вернуться на родину в марте для того, чтобы возглавить оппозицию действующей власти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом экс-глава бразильского государства заявил в интервью The Wall Street Journal.

По словам Болсонару, в Бразилии он будет работать со своими сторонниками в Конгрессе и правительствах штатов, чтобы "продвигать политику поддержки бизнеса и бороться с абортами, контролем над оружием и другими действиями, которые противоречат семейным ценностям".

Бывший президент также отметил, что после того, как бразильские прокуроры обвинили его в подстрекательстве штурма Конгресса и инициации государственного переворота, он хочет доказать свою непричастность к беспорядкам.

"Меня там даже не было, а они хотят повесить это на меня… Переворот? Какой переворот? Где был командующий? Где были войска, где были бомбы?" - сказал он в ответ на обвинения.

Напомним, ранее стало известно, что Болсонару выехал в США после проигрыша на президентских выборах.

Позже в начале января сторонники бывшего президента ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке нынешнего главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.

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