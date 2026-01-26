RU

В Бразилии молния ударила в толпу протестующих: пострадали более 70 человек

Фото: несколько человек в тяжелом состоянии (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В столице Бразилии - Бразилиа - во время сильной грозы молния попала вблизи людей, которые ожидали начала протестной акции в поддержку осужденного экс-президента Жаира Болсонару. По меньшей мере 72 человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Star.

По информации источников, молния попала в район, где собрались сторонники Болсонару во время дождя и грозы, когда тысячи людей стояли на площади. Спасатели доставили в больницы десятки пострадавших, среди которых по меньшей мере восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Метеорологи называют Бразилию одной из стран с самой высокой частотой ударов молний в мире, особенно во время сезонных гроз. Как пишет издание, это усиливает риски травм среди населения во время стихийных погодных явлений.

Инцидент произошел в период, когда в регионе наблюдаются частые и интенсивные грозовые фронты, сопровождающиеся сильным дождем и электрическими разрядами. Работники служб безопасности Бразилии в это время напоминают о важности соблюдения правил поведения во время грозы, чтобы избежать травм от природных явлений.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд Бразилии приговорил экс-президента страны Жаира Болсонару к 27 годам заключения за попытку отменить результаты президентских выборов 2022 года и попытку убийства избранного президента Лулы да Силвы.

Отметим, что 70-летний Болсонару вместе с другими обвиняемыми отвергали все обвинения и называли судебное разбирательство политически мотивированным преследованием.

На следующей неделе после приговора суда стало известно, что у Жаира Болсонару диагностировали рак кожи на ранней стадии. Медики сообщили, что за здоровьем бывшего президента требуется постоянное наблюдение.

В этом месяце Болсонару временно покидал тюремную камеру для медицинского обследования и операции по грыже в больнице столицы, после чего был возвращен под охрану в отделение федеральной полиции в Бразилиа.

