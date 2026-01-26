В Бразилии молния ударила в толпу протестующих: пострадали более 70 человек

По информации источников, молния попала в район, где собрались сторонники Болсонару во время дождя и грозы, когда тысячи людей стояли на площади. Спасатели доставили в больницы десятки пострадавших, среди которых по меньшей мере восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Метеорологи называют Бразилию одной из стран с самой высокой частотой ударов молний в мире, особенно во время сезонных гроз. Как пишет издание, это усиливает риски травм среди населения во время стихийных погодных явлений.

Инцидент произошел в период, когда в регионе наблюдаются частые и интенсивные грозовые фронты, сопровождающиеся сильным дождем и электрическими разрядами. Работники служб безопасности Бразилии в это время напоминают о важности соблюдения правил поведения во время грозы, чтобы избежать травм от природных явлений.