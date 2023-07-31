Салливан примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии, - CNN

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в мирных переговорах по Украине, которые пройдут на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Об этом заявили официальные представители США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представителей США, цель Украины состоит в том, чтобы в ходе переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позднее в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишутся поддержать эти принципы.

Переговоры, проходящие в Саудовской Аравии, являются вторыми в серии встреч, организованных главой офиса президента Андреем Ермаком. Первые переговоры состоялись в начале этого года в Копенгагене.

Саудовская Аравия была выбрана для проведения переговоров отчасти из-за отношений этой страны с Китаем, пояснил один из американских чиновников.

Хотя участие Китая в переговорах не ожидается, американские официальные лица в последние месяцы публично призывали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине, хотя не было никаких сигналов о том, что Китай предпримет какие-либо активные шаги для ее мирного завершения.

Саммит мира в Саудовской Аравии

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Вчера же проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что Прага примет участие в этом саммите.

Кроме этого, ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.

Все, что известно о саммите в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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