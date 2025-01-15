Бразилия может стать ключевым партнером в возвращении украинских детей, - ОП

"Бразилия может стать ключевым партнером в восстановлении справедливого мира для Украины и возвращении украинских детей, незаконно депортированных Россией. Этот месседж я сегодня озвучил во время онлайн-общения с бразильскими СМИ", - отметил Ермак.

По его словам, агрессия РФ принесла страдания миллионам украинцев и влияет на весь мир. Союз РФ, Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы разрушает мировой порядок и создает хаос.

"Особая боль - это наши дети. Погибло 596 маленьких украинцев, еще 1736 получили ранения. рф принудительно переместила тысячи украинских детей, и их возвращение является приоритетом Президента Владимира Зеленского и всей нашей команды. Я уверен, что Бразилия, преданная ценностям защиты прав человека, может стать важным посредником в этом процессе, в частности присоединившись к Международной коалиции за возвращение украинских детей, к которой уже присоединились 41 страна", - добавил он.

Он также подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно выработать совместный план, который гарантирует восстановление международного права. И Бразилия способна стать весомым голосом в этом процессе.

Напомним, в декабре 2024 года ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Среди прочего, он был направлен против "теневого флота" и энергосектора РФ. По данным СМИ, в Европейском Союзе с этой недели начнут готовить новый пакет.

Кроме того, на прошлой неделе США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. В список попали более 30 российских нефтесервисных компаний. Ограничения были направлены против двух крупных российских производителей нефти - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".