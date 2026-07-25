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Бразилия не дала визы команде Трампа из-за угрозы влияния на выборы президента, - Reuters

23:00 25.07.2026 Сб
2 мин
В чем в Бразилии подозревают США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент Бразилии Лиус Инасиу Лула да Силва (Getty Images)

Бразилия отклонила запросы на визы двум чиновникам администрации Трампа, которые планировали посетить страну, чтобы поставить под сомнение честность избирательной системы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, план США представляет собой попытку повлиять на президентские выборы в Бразилии в октябре, на которых действующий президент Лиус Инасиу Лула да Силва встретится с сенатором Флавио Болсонару. Последний является союзником президента США Дональда Трампа.

Как уточняет издание, страна отклонила запрос на визы американской делегации, в состав который должны были входить помощник госсекретаря Райли Барнс и заместитель помощника госсекретаря Самуэль Самсон.

Предполагаемая попытка повлиять на выборы в Бразилии происходит на фоне стремления администрации Трампа оказать влияние на политические дебаты по всей Латинской Америке.

"Его недавняя "полная и безоговорочная поддержка" избранного президента Колумбии Абелардо Де Ла Эсприэльи последовала за поддержкой таких лидеров, как Хавьер Милеи в Аргентине и Хосе Антонио Каст в Чили", - написало Reuters в качестве примера.

Трамп меняет власть

Напомним, в начале этого года, 3 января, США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в рамках которой был задержан и вывезен в Америку президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

После этого Трамп сказал, что помилования Мадуро не будет, поскольку он не видит сценариев. Как итог, Венесуэла фактически перешла под контроль США.

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