Бразилия не дала визы команде Трампа из-за угрозы влияния на выборы президента, - Reuters

По словам источников, план США представляет собой попытку повлиять на президентские выборы в Бразилии в октябре, на которых действующий президент Лиус Инасиу Лула да Силва встретится с сенатором Флавио Болсонару. Последний является союзником президента США Дональда Трампа.

Как уточняет издание, страна отклонила запрос на визы американской делегации, в состав который должны были входить помощник госсекретаря Райли Барнс и заместитель помощника госсекретаря Самуэль Самсон.

Предполагаемая попытка повлиять на выборы в Бразилии происходит на фоне стремления администрации Трампа оказать влияние на политические дебаты по всей Латинской Америке.

"Его недавняя "полная и безоговорочная поддержка" избранного президента Колумбии Абелардо Де Ла Эсприэльи последовала за поддержкой таких лидеров, как Хавьер Милеи в Аргентине и Хосе Антонио Каст в Чили", - написало Reuters в качестве примера.