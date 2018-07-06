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Бразилія - Бельгія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 18:06

Фахівці вважають "селесао" фаворитом матчу

Збірні Бразилії та Бельгії зіграють в чвертьфінальному поєдинку в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці п'ятикратних чемпіонів світу.

06 липня 21:00
Казань, стадіон "Казань Арена"

 

Букмекери з bet365 приймають ставки на перемогу Бразилії з коефіцієнтом 2,1, а на "червоних дияволів" - 3,75. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,5.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф п'ятикратних чемпіонів світу можна поставити з коефіцієнтом 2,1, а на перемогу Бельгії - 3,6. На нічию ставлять 3,50.

Фахівці авторитетної контори Bwin також вірять в перемогу "селесао". На перемогу південноамериканців в основний час коефіцієнт 2,10, нічия оцінюється в 3,45, перемога Бельгії - 3,60.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: прогноз, ЧМ-2018, сборная Бразилии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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