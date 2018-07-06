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Бразилия - Бельгия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    06.07.2018 - 18:06

Специалисты считают "селесао" фаворитом матча

Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в четвертьфинальном поединке в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне пятикратных чемпионов мира.

06 июля 21:00
Казань, стадион "Казань Арена"

 

Букмекеры из bet365 принимают ставки на победу Бразилии с коэффициентом 2,1, а на "красных дьяволов" - 3,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф пятикратных чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Бельгии - 3,6. На ничью ставят 3,50.

Специалисты авторитетной конторы Bwin также верят в победу "селесао". На победу южноамериканцев в основное время коэффициент 2,10, ничья оценивается в 3,45, победа Бельгии - 3,60.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.

Бразилия - Бельгия: онлайн трансляция ЧМ 2018: турнирная таблица на 6 июля
Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, сборная Бразилии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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