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У Бразилії відновлюють пошукові роботи на місці прориву дамби

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 21:26
У Бразилії відновлюють пошукові роботи на місці прориву дамби
Фото: рятувальна операція в Бразилії (twitter.com/cahulaan)

Представник держагентства цивільної оборони заявив, що загрози нового прориву немає

Представник Державного агентства цивільної оборони Флавіо Годіньо заявив, що влада відновлює пошукові роботи зниклих без вісті на місці прориву дамби на руднику Вале Коререго, що призвело до загибелі щонайменше 37 людей і понад 200 зниклих без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У той же час представник держагентства цивільної оборони Мінас Жерайс розповів, що владою країни була припинена евакуація жителів міста Брумадінью, який знаходиться недалеко від сусідньої дамби, що також, на думку рятувальників, могла прорвати. Він заявив, що більше немає небезпеки для населення.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 40. Під час рятувальної операції рятувальники знайшли тіла 40 жертв прориву дамби, ще майже 300 осіб вважаються зниклими без вісті

Нагадаємо, у Бразилії прорвало дамбу. Щонайменше 200 осіб вважаються зниклими без вісті після прориву греблі, що стримує воду з відходами металургійної промисловості.

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