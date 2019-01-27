У Бразилії призупинили пошукові роботи на місці прориву дамби

Фото: наслідки прориву дамби (Associated Press)

Зупинка пошуків пов'язана з загрозою прориву сусідної дамби

Бразильські чиновики повідомили, що на місці обвалення греблі рятувальники прийняли рішення призупинити пошукові роботи потенційних виживших через загрозу обвалення сусідньої греблі, яка належить тій же компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представник пожежної служби в штаті Мінас-Жерайс Педро Ахіара заявив, що зберігається підвищена небезпека нового прориву.

Повідомляється, що влада евакуювала кілька районів у південно-східному місті Брумандіню, що знаходяться в межах досяжності сусідньої дамби, проте не було уточнено точну кількість евакуйованих.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 40. Під час рятувальної операції рятувальники знайшли тіла 40 жертв прориву дамби, ще майже 300 осіб вважаються зниклими без вісті

Нагадаємо, у Бразилії прорвало дамбу. Щонайменше 200 осіб вважаються зниклими без вісті після прориву греблі, що стримує воду з відходами металургійної промисловості.