ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Бразилії через сильні дощі кількість жертв збільшилась до 31

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 06:05
У Бразилії через сильні дощі кількість жертв збільшилась до 31
Фото: дощі в Бразилії (twitter.com/ashakakiran)

Ще 49 осіб вважаються зниклими безвісти

У Бразилії в результаті проливних дощів та викликаних ними зсувів ґрунту загинула щонайменше 31 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Загиблих виявили у бразильському штаті Сан-Паулу. Ще 49 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, унаслідок негоди вимушено залишити свої домівки довелося 500 людям. Всі вони зараз у тимчасових притулках, поки рятувальники продовжують пошуки постраждалих. Для постраждалих відправили 21 тону гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 17 людей загибли на південному сході Бразилії через сильні дощі. 12 осіб померли в Сан-Паулу рано у вівторок, та принаймні п'ять осіб померли в неділю і понеділок в Ріо-де-Жанейро. Штат Сан-Паулу заявив, що ще 46 осіб пропали без вісті.

В Бразилії в 2020 році почалися дуже сильні дощі, особливо на південно-сході країни. У вихідні дні влада Ріо-де-Жанейро заявили, що в регіоні випало стільки дощів, скільки очікувалося протягом більше половини місяця березня.

РБК-Україна писало, що в результаті затоплення в провінції Tacna на півдні Перу, де пройшли зливові дощі, загинули щонайменше чотири людини. Крім того, були травмовані ще понад 20 осіб. Більшість з них - пацієнти клінік, частково зруйнованих потоками води.

У Південній Америці коронавірус виявили у підлітка без симптомів захворювання У Бразилії виявили невідомий науці вірус
Новини України дождиБразилия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся