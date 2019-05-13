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У Флориді сталося дві стрілянини, є жертви

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 02:39
У Флориді сталося дві стрілянини, є жертви
Фото: стрілянина у Флориді (скріншот відео / Miami Herald)

Одна людина вбита, двоє поранені внаслідок стрілянини у Флориді

В американському штаті Флорида біля готелю Trump Internationa Beach Resort сталася стрілянина, є загиблий і поранений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Miami Herald.

Спочатку місце поліція повідомила про одне погибщих внаслідок стрілянини і одному пораненому. Очевидці зазначили, що чули приблизно сім-вісім пострілів біля готелю.

Згодом правоохоронці уточнили, що приблизно в той же час відбулася ще одна стрілянина на державній дорозі Вільяма Лемана, де важкі поранення отримала ще одна людина.

Подробиці інциденту поки не уточнюються. Поліція з'ясовує, чи пов'язані між собою ці дві події.

Нагадаємо, 12 травня в неділю сталася стрілянина у французькому місті Ам'єн. В результаті 6 чоловік отримали поранення. Стрілянина почалася в будівлі громадської організації на Авеню де ла Пасив, але незабаром продовжилася на вулиці.

Раніше в Києві 5 травня кореспондент "Справжнього Часу" Володимир Рунец був поранений з вогнепальної зброї.

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