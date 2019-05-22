У Бразилії сталася стрілянина в церкві, є загиблі

Фото: поліція Бразилії (Sport.ua)

В баптистській церкві колишній військовий застрелив двох священиків і парафіянку

У бразильському місті Паракату в штаті Мінас-Жерайс сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули три людини. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Fox News.

Як повідомляє поліція, стрілком виявився військовий льотчик у відставці 39-річний Радсон Араго Гімараєш. Спочатку він прийшов додому до колишньої дівчини, де напав на неї з ножем. У результаті травм дівчина померла.

Після цього чоловік відправився в баптистську церкву, де застрелив двох священиків. Потім він взяв у заручники парафіянку, однак незабаром вбив її, коли приїхала поліція. Також при стрільбі постраждав настоятель церкви, отримавши поранення в ногу.

Стрілок спробував чинити опір, проте поліцейським вдалося поранити і знешкодити. Нападника госпіталізували в критичному стані.

Чиновники повідомили, що під час стрілянини проводилося закрите зібрання близько 20 парафіян. Влада не побачили підстав для нападу, однак заявили, що нападник раніше був відлучений від церкви через проблемну поведінку.

Нагадаємо, кілька днів тому в бразильському місті Белен одинадцять осіб були вбиті в результаті стрілянини в барі. Сім озброєних людей в капюшонах під'їхали до бару на мотоциклі і трьох автомобілях і відкрили вогонь.