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В Бразилии произошла стрельба в церкви, есть погибшие

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 12:02
В Бразилии произошла стрельба в церкви, есть погибшие
Фото: полиция Бразилии (Sport.ua)

В баптисткой церкви бывший военный застрелил двух священников и прихожанку

В бразильском городе Паракату в штате Минас-Жерайс произошла стрельба в баптистской церкви, в результате которой погибли три человека. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Fox News.

Как сообщает полиция, стрелком оказался военный летчик в отставке 39-летний Радсон Араго Гимараеш. Сначала он пришел домой к бывшей девушке, где напал на нее с ножом. В результате травм девушка скончалась.

После этого мужчина отправился в баптистскую церковь, где застрелил двоих священников. Потом он взял в заложники прихожанку, однако вскоре убил ее, когда приехала полиция. Также при стрельбе пострадал настоятель церкви, получив ранение в ногу. 

Стрелок попытался сопротивляться, однако полицейским удалось его ранить и обезвредить. Нападавшего госпитализировали в критическом состоянии.

Чиновники сообщили, что во время стрельбы проводилось закрытое собрание около 20 прихожан. Власти не увидели повода для нападения, однако заявили, что нападавший ранее был отлучен от церкови из-за проблемного поведения.

В Бразилии произошла стрельба в церкви, есть погибшие

Напомним, несколько дней назад в бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь.

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