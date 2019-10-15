У Бразилії стався обвал житлового будинку, є жертви

На північному сході Бразилії, в місті Форталезі обрушився житловий будинок, в результаті чого один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Як повідомляється, під завалами можуть знаходитися від 10 до 15 осіб.

Будинок розташований у фешенебельному районі міста, інформації про те, що воно було зведено незаконно, немає/

Acaba de desabar um predio residencial em Fortaleza, na Tiburcio Cavalcante!!! Havia moradores dentro do predio. #LutoFortaleza pic.twitter.com/aQVZFVh33u — Shadow (@eusombra) October 15, 2019

Кілька чоловік, що знаходилися поруч з будівлею в момент інциденту були змушені звернутися за допомогою до медиків. На місце прибули бригади рятувальників.

Проводиться евакуація жителів сусідніх будинків. У районі порушено електро - та газопостачання.

Tragédia em Fortaleza. Prédio residencial de 07 andares acaba de desabar. Ainda não têm informações sobre vítimas. Que Deus conforte todas as famílias. pic.twitter.com/PxxfV3ZQyA — Brasil Livre (@brasillivre17) October 15, 2019

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки із-за обвалення будівлі постраждали десятки людей. В результаті інциденту постраждали 22 людини.

Також, в Малі в місті Бамако в результаті обвалення триповерхового житлового будинку загинули 15 осіб, 41 людину витягли з-під завалів живими.

Крім того, в столиці Кенії Найробі стався обвал у місцевій школі, в результаті чого загинули семеро дітей, і близько 57 отримали поранення.57 студентів були доставлені в лікарню для лікування.