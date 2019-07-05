У Бразилії звинуватили главу НОК України в отриманні хабара

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, який проходить у справі про корупцію, заявив, що глава НОК України Сергій Бубка та ще вісім членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) причетні до фальсифікації виборів місця проведення Олімпіади-2016. Слова Кабрала, сказані ним під час судового засідання, наводить UOL.

З його слів, всі вони отримали хабар в обмін на голос на користь столиці Бразилії. Всього на хабарі було витрачено майже 2 млн доларів. Крім українського переможця Олімпіади-1988 також називалося ім'я чотириразового чемпіона Ігор з плавання Олександра Попова з РФ.

На Ігри 2016 претендували Ріо, Мадрид, Токіо і Чикаго. У фіналі столиця Бразилії випередила Мадрид, набравши 66 голосів проти 32.

Сам президент НОК України Сергій Бубка в Twitter відкинув всі звинувачення.

"Я повністю відкидаю всі помилкові заяви колишнього губернатора штату Ріо, який в даний час відбуває тривалий термін за корупцію", - написав український чиновник.

Він також повідомив, що його адвокати звернуться за поясненнями звинувачень Кабрала.

Бубка очолює Національний олімпійський комітет України з 2005 року. З 2008 року він є чинним членом МОК, а також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Нагадаємо, прокуратура Франції ще у 2016 взялася розслідувати чесність виборів країн-організаторів Олімпійських ігор 2016 і 2020 років.