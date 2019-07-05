В Бразилии обвинили главу НОК Украины в получении взятки

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что глава НОК Украины Сергей Бубка и еще восемь членов Международного олимпийского комитета (МОК) причастны к фальсификации выборов места проведения Олимпиады-2016. Слова Кабрала, сказанные им во время судебного заседания, приводит UOL.

С его слов, все они получили взятки в обмен на голос в пользу столицы Бразилии. Всего на взятки было потрачено почти 2 млн долларов. Помимо украинского победителя Олимпиады-1988 также называлось имя четырехкратного чемпиона Игр по плаванью Александра Попова из РФ.

На Игры-2016 претендовали Рио, Мадрид, Токио и Чикаго. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

Сам президент НОК Украины Сергей Бубка в Twitter отверг все обвинения.

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию", - написал украинский чиновник.

Он также сообщил, что его адвокаты обратятся за объяснениями обвинений Кабрала.

Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 года. С 2008 года он является действующим членом МОК, а также первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).