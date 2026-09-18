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В Норвегии показали робота, который сам носит и разгружает паллеты с боеприпасами

14:57 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
В Норвегии показали робота, который сам носит и разгружает паллеты с боеприпасами Фото: Uncrew IC 12 Defence (Uncrew Robotics AS)
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Норвежская компания Uncrew Robotics AS представила НРК Uncrew IC 12 Defence, предназначенный для логистических и инженерных задач. Платформу уже приняли на вооружение норвежских вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hartpunkt.

Перевозка боеприпасов без участия человека

Компания Uncrew Robotics AS представила Uncrew IC 12 Defence на 10-м симпозиуме KSK (Kommando Spezialkräfte) по вопросам вооружения. Аппарат разработан на основе аграрной техники и отличается высокой проходимостью: он способен нести до двух тонн полезной нагрузки или разного инструмента.

Каждое из четырех колес платформы управляемо и имеет отдельный электропривод - благодаря этому НРК, подобно гусеничной технике, способен разворачиваться на месте, а также двигаться в сторону. Управлять аппаратом можно дистанционно, в полуавтономном или полностью автономном режиме.

В Норвегии показали робота, который сам носит и разгружает паллеты с боеприпасами

Фото: Uncrew IC 12 Defence (Uncrew Robotics AS)

Стандартный гидравлический интерфейс в передней части корпуса позволяет устанавливать различные наборы оборудования - лопаты, щетки или вилы - для земляных работ или перемещения материалов. В Норвегии робот, по данным производителя, в частности, используют для очистки взлетно-посадочных полос военных аэродромов.

Встроенная в "кузов" вилочная система позволяет автономно поднимать, перевозить и опускать европаллеты весом около тонны – без привлечения людей. Это позволяет полностью автоматизировать транспортировку боеприпасов.

Дополнительно аппарат может нести до 1,2 тонн груза "под подвеской": в этом режиме транспортировка и выгрузка происходят автономно, а загрузка нуждается в посторонней помощи.

На симпозиуме НРК демонстрировали в варианте транспортера боеприпасов без набора инструментов, однако производитель заявляет и о возможности использования платформы в качестве носителя сенсоров.

Вопрос логистики с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) остается одним из ключевых для украинской армии. Как писало РБК-Украина, в августе Школа НРК KILLHOUSE Academy получила тяжелый комплекс Protector.

По словам основателя школы Виктора Павлова, тактика применения таких НРК строится именно на логистике: комплекс доставляет значительные объемы груза в промежуточные точки подвоза, откуда меньшие НРК развозят его уже непосредственно по позициям.

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