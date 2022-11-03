Брал взятки с экспортеров зерновых во время блокады портов: будут судить таможенника

Начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни будут судить за вымогательство взяток с экспортеров зерновых культур во время блокады украинских портов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника таможенного поста. По данным следствия, он получал от брокеров фиксированную "таксу" за оформление документов на экспорт зерновых.
В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд.
Сообщается, что таможенник в условиях военного положения и блокады портов установил "таксу" на каждую фуру и выдачу сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто.
"Правоохранители задержали чиновника "на горячем" на получении только одного таможенного брокера более 150 тысяч гривен за беспрепятственное оформление автомобилей с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов" сказано в сообщении.
Таможенник обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Напомним, 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение для вывоза украинского зерна. 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта.
При этом 29 октября Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников". Но позже РФ возобновила свое участие в соглашении об экспорте украинского зерна.
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