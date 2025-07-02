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Google выпустила обновление Chrome, в котором устранила опасную уязвимость

Среда 02 июля 2025 12:45
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Google выпустила обновление Chrome, в котором устранила опасную уязвимость Google призывает срочно обновить Chrome после обнаружения уязвимости нулевого дня (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Google выпустила внеплановое обновление браузера Chrome, устраняющее критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2025-6554), которая уже активно эксплуатируется злоумышленниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Детали обновления

Обновление доступно в версиях Chrome 138.0.7204.96/97 для Windows, 138.0.7204.92/93 для macOS и 138.0.7204.96 для Linux.

Как сообщает Google в официальном блоге Chrome Releases, проблема связана с типовой ошибкой в движке JavaScript V8 - одной из самых частых причин экстренных патчей.

Уязвимость была обнаружена 25 июня специалистом команды Threat Analysis Group Клеманом Лесинем, который неоднократно выявлял аналогичные угрозы ранее. Уже на следующий день, 26 июня, Google развернула конфигурационное обновление для всех стабильных версий Chrome, а теперь выпустила полноценный патч.

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время аналогичные обновления должны выйти и для других браузеров на базе Chromium. Между тем, Google уже обновила Chrome на Android (до версии 138.0.7204.63) и iOS (до 138.0.7204.119) - в Android-версии также закрыта эта уязвимость.

По умолчанию браузер обновляется автоматически, однако пользователи могут вручную проверить наличие новой версии через меню: "Справка", "О браузере Google Chrome".

Следующее крупное обновление Chrome под номером 139 ожидается в конце июля.

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