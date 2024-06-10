Братья экснардепов-предателей Медведчука и Козака получили подозрение

"Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов", - отмечают в СБУ.

Как поясняют в ведомстве, речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов.

Средства направлялись на войну РФ против Украины

"По данным следствия, эти средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в ДБР.

Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы.

По их указанию топменеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам.

Таким образом, участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию.

Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию.

Инициированная Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоение этих денег в пользу фигурантов.

Объявление подозрения и вероятные сроки

Так, Сергей Медведчук и Богдан Козак заочно уведомлены о подозрении за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей - ред.).

Действия их сообщников - директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог - ред.).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн - для директора, и 6 млн грн - для главного бухгалтера.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

"Братьям Медведчука и Казака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск", - отметили в ДБР.