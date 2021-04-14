ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВАКС заарештував вилучене майно брата глави ОАСК Вовка

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 21:52
ВАКС заарештував вилучене майно брата глави ОАСК Вовка Фото: ВАКС заарештував вилучене майно брата глави ОАСК Вовка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку. Зокрема, антикваріат, документи на майно та готівку.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Фігурантом справи є брат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрій Парасольок.

Так, суд заарештував готівки в іноземній валюті. А саме понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Арешт майна може бути скасовано повністю або частково за клопотанням власника майна.

Нагадаємо, раніше слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний Юрій Парасольок.

Зонтова разом з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.

Крім того, суд арестовал брата глави ОАСК, Юрія Зонтова, якого викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство адвокат антікоррупційний суд
NEWS
Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій
Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою