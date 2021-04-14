ВАКС заарештував вилучене майно брата глави ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку. Зокрема, антикваріат, документи на майно та готівку.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС .

Фігурантом справи є брат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрій Парасольок.

Так, суд заарештував готівки в іноземній валюті. А саме понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Арешт майна може бути скасовано повністю або частково за клопотанням власника майна.