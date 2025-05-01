Бракованные снаряды для фронта: суд избрал меру пресечения фигурантам дела

По данным СМИ, сегодня меру пресечения избрали также и первому заместителю чиновника Алексею Кириченко.

Служба безопасности Украины задержала не только руководителей госпредприятия, но и экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля этого подразделения Юрия Яресько. 30 апреля им также избрали меру пресечения.

По информации издания, прокуроры просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога для всех четырех подозреваемых. Кроме того, прокуроры подали ходатайство о закрытом судебном разбирательстве.

"В ходатайстве по уголовному производству и приложенных материалах содержится информация с ограниченным доступом, а именно о технических характеристиках, методах, логистике снабжения ВСУ, информация о военных подразделениях, расположении и уровне обеспечения, поэтому прошу провести рассмотрение данного ходатайства в закрытом судебном заседании", - сказал прокурор Богдан Ольховой.

Шиману суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без права внесения залога.

Кириченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без права внесения залога.

Шкуренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без залога.

Яресько избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без залога.