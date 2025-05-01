Браковані снаряди для фронту: суд обрав запобіжний захід фігурантам справи

У Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід для гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині Леоніда Шимана. Його підозрюють у постачанні бракованих мінометних пострілів для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За даними ЗМІ, сьогодні запобіжний захід обрали також і першому заступнику посадовця Олексію Кириченку.
Служба безпеки України затримала не лише керівників держпідприємства, а й екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю цього підрозділу Юрія Яреська. 30 квітня їм також обрали запобіжний захід.
За інформацією видання, прокурори просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави для усіх чотирьох підозрюваних. Крім того, прокурори подали клопотання про закритий судовий розгляд.
"У клопотанні по кримінальному провадженню і доданих матеріалах міститься інформація з обмеженим доступом, а саме про технічні характеристики, методи, логістику постачання ЗСУ, інформація про військові підрозділи, розташування та рівень забезпечення, тому прошу провести розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні", - сказав прокурор Богдан Ольховий.
Шиману суд призначив підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.
Кириченку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.
Шкуренку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без застави.
Яреську обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без застави.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гендиректора оборонного заводу у Дніпропетровській області та його заступника підозрюють у постачанні до ЗСУ 120 тисяч мінометних снарядів, непридатних до бойового використання.
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