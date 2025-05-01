Браковані снаряди для фронту: суд обрав запобіжний захід фігурантам справи

За даними ЗМІ, сьогодні запобіжний захід обрали також і першому заступнику посадовця Олексію Кириченку.

Служба безпеки України затримала не лише керівників держпідприємства, а й екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю цього підрозділу Юрія Яреська. 30 квітня їм також обрали запобіжний захід.

За інформацією видання, прокурори просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави для усіх чотирьох підозрюваних. Крім того, прокурори подали клопотання про закритий судовий розгляд.

"У клопотанні по кримінальному провадженню і доданих матеріалах міститься інформація з обмеженим доступом, а саме про технічні характеристики, методи, логістику постачання ЗСУ, інформація про військові підрозділи, розташування та рівень забезпечення, тому прошу провести розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні", - сказав прокурор Богдан Ольховий.

Шиману суд призначив підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.

Кириченку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.

Шкуренку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без застави.

Яреську обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без застави.