RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Bradley, M113 и не только. Пентагон готовит пакет помощи Украине, - Politico

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи в Украине. Он будет больше обычного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, два американских чиновника рассказали, что администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи Украине. Данный пакет будет включать бронетехнику в дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

"В Минобороны США все еще делают последние штрихи к потенциальному новому траншу, но они хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву", - сказали чиновники, которые пожелали остаться анонимными.

По данным Politico, пакет, над которым сейчас работает Пентагон, будет значительно больше, чем последний транш в размере 300 миллионов долларов. Вероятно, это будет бронетехника, боевые машины Брэдли (Bradley Fighting Vehicles). По словам одного из американских чиновников, ожидается, что в пакете также будут старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

По словам еще одного источника, пакет помощи будет включать в себя артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Представитель Пентагона отказался от комментариев.

Помощь Украине от США

Напомним, 12 марта администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов, который они выделят Украине.

Тогда Минобороны США не публиковало подробный список оружия, которое войдет в новый пакет поддержки. Однако стоит отметить, что ракеты могут передать Украине и без предварительного объявления об этом.

Подробно о том, какую помощь Украина получала от США, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине