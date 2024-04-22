Bradley, M113 і не тільки. Пентагон готує пакет допомоги Україні, - Politico

Як пише видання, два американські чиновники розповіли, що адміністрація Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги Україні. Даний пакет включатиме бронетехніку на додаток до терміново необхідних артилерійських систем і засобів протиповітряної оборони.

"У Міноборони США все ще роблять останні штрихи до потенційного нового траншу, але вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроєкт про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву", - сказали чиновники, які, побажали залишитися анонімними.

За даними Politico, пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Ймовірно, це буде бронетехніка, бойові машини Бредлі (Bradley Fighting Vehicles). За словами одного з американських чиновників, очікується, що в пакеті також будуть старі "Хаммери" і бронетранспортери M113, а також ракети.

За словами ще одного джерела, пакет допомоги включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Представник Пентагону відмовився від коментарів.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 12 березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів, який вони виділять Україні.

Тоді Міноборони США не публікувало детальний список зброї, яка увійде до нового пакету підтримки. Проте, варто зауважити, що ракети можуть передати Україні і без попереднього оголошення про це.

Детально про те, яку допомогу Україна отримувала від США читайте у матеріалі РБК-Україна.

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