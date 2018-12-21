У БПП заявили про інформаційну атаку на кандидатів від партії напередодні виборів в ОТГ

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

БПП вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати кібератаку на місцеві осередки партії

У партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявили про інформаційну атаку проти кандидатів від партії напередодні виборів в ОТГ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляє про цілеспрямовану інформаційну атаку проти кандидатів від партії, організовану напередодні виборів в ОТГ. Наші політичні конкуренти усвідомлюють свою майбутню поразку на виборах і тому вдаються до брудних технологій - масоване створення фейкових сторінок у мережі Facebook, які розповсюджують неправдиву інформацію стосовно кандидатів від "БПП "Солідарність", - йдеться у заяві.

Як зазначається, Івано-Франківська територіальна організація партії повідомила, що 21 грудня з фейкової сторінки, створеної від імені Калуської районної організації партії, була поширена неправдива інформація про кандидата на посаду голови Новицької ОТГ Михайла Срібняка.

Крім того, Волинська територіальна організація партії "БПП "Солідарність" виявила у мережі Facebook фейкові сторінки, створені начебто від імені Старовижівської, Луцької та Ківерцівської районних організацій партії, які поширюють неправдиву інформацію щодо кандидатів від партії. Також зазначається, що Хмельницька територіальна організація партії виявила фейкову сторінку, створену начебто від імені Білогірської районної організації партії, яка поширила неправдиву інформацію щодо кандидатів, а у Тернопільській області фейкові сторінки створені від імені Гусятинської та Тернопільської районної організацій партії.

"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляє про підтримку своїх кандидатів на виборах в ОТГ і захист результатів виборів відповідно до чинного законодавства України і вимагає від правоохоронних органів максимально оперативно розслідувати цю кібератаку на місцеві осередки партії. Звертаємось до представників місцевих засобів інформації із закликом не бути інструментами у брудних політичних іграх, не поширювати фейкову інформацію і перевіряти її у партійних штабах", - йдеться у заяві.