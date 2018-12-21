В БПП заявили об информационной атаке на кандидатов от партии в преддверии выборов в ОТО

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

БПП требует от правоохранительных органов оперативно расследовать кибератаку на местные ячейки партии

В партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявили об информационной атаке против кандидатов от партии в преддверии выборов в ОТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет о целенаправленной информационной атаке против кандидатов от партии, организованной накануне выборов в ОТО. Наши политические конкуренты осознают свое будущее поражение на выборах и поэтому прибегают к грязным технологиям - массированное создание фейковых страниц в сети Facebook, которые распространяют ложную информацию относительно кандидатов от "БПП "Солидарность", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Ивано-Франковская территориальная организация партии сообщила, что 21 декабря с фейковой страницы, созданной от имени Калушской районной организации партии, была распространена неправдивая информация о кандидате на должность председателя Новицкой ОТО Михаила Сребреникова.

Кроме того, Одесская территориальная организация партии "БПП "Солидарность" обнаружила в сети Facebook фейковые страницы, созданные якобы от имени Старовижевской, Луцкой и Киверцовской районных организаций партии, которые распространяют ложную информацию относительно кандидатов от партии. Также отмечается, что Хмельницкая территориальная организация партии обнаружила фейкову страницу, созданную якобы от имени Белогорской районной организации партии, которая распространила ложную информацию относительно кандидатов, а в Тернопольской области фейковые страницы созданы от имени Гусятинской и Тернопольской районной организаций партии.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет о поддержке своих кандидатов на выборах в ОТО и защите результатов выборов в соответствии с действующим законодательством Украины и требует от правоохранительных органов максимально оперативно расследовать эту кибератаку на местные ячейки партии. Обращаемся к представителям местных средств информации с призывом не быть инструментами в грязных политических играх, не распространять фейкову информацию и проверять ее в партийных штабах", - говорится в заявлении.