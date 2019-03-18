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БПП вимагає розслідувати "виборчу піраміду" Тимошенко

Новини » Вибори 2019    18.03.2019 - 16:46
БПП вимагає розслідувати "виборчу піраміду" Тимошенко
Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Герасимова, мільярди гривень були виділені для скупки мільйонів голосів

Правоохоронними органами було викрито масштабну загальнодержавну "піраміду підкупу" на виборах 2019, яка створена на користь Юлії Тимошенко. Про це під час свого виступу на Погоджувальній раді у парламенті заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" (БПП) Артур Герасимов, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, мільярди гривень були виділені для скупки мільйонів голосів.

"Кошти для купівлі перемоги на виборах Тимошенко, за даними журналістів, відмиває через підставних осіб", – додав голова фракції.

"Чиї це кошти? Українських олігархів чи російського походження? Постає логічне питання – чи не пообіцяла вона своїм донорам продати європейське майбутнє та незалежність України за внески у передвиборчу кампанію? Це тільки на публіці "баронеса брехні" погрожує олігархам, а насправді тісно з ними співпрацює і має дружні стосунки, в чому вкотре, на минулому тижні, переконалася вся країна", – наголосив Герасимов.

Він заявив, що фракція БПП, з огляду на "грубі правопорушення" зі сторони виборчого штабу Тимошенко, вимагає створення ТСК.

"Для проведення розслідування відомостей щодо оприлюднених фактів підкупу виборців через "виборчу піраміду" Юлії Тимошенко за участю громадян Російської Федерації, і спроби підкупу іншого кандидата з вимогою відмовитися від балотування. Просимо усі парламентські фракції та групи невідкладно подати своїх представників для формування комісії!", - резюмував Герасимов.

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