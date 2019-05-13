БПП терміново збирає засідання фракції щодо дати інавгурації



Фракція "Блок Петра Порошенка" терміново збереться, щоб визначитись, за яку постанову щодо дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського голосувати. Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Герасимов заявив, що фракція збереться одразу після рішення профільного комітету щодо постанови про дату інавгурації.

"Цього тижня, я підтримую голову ВР, парламент визначить дату інавгурації новообраного президента України. Фракція БПП буде голосувати не за одну постанову. Відразу після рішення відповідного профільного комітету ми одразу збираємо фракцію і визначаємось, за що будемо голосувати", - підкреслив глава фракції.

Нагадаємо, раніше глава ВР Андрій Парубій заявив, що Рада цього тижня розгляне постанову щодо дати інавгурації Зеленського. При цьому спікер не уточнив, у який саме день відбудеться голосування за дату інавгурації.

10 травня Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня. "Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти", - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

Як писало РБК-Україна раніше, Раді запропонували 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Одна з них була відкликана у суботу. Так, Раді пропонували три дати для церемонії: 19 і 20 травня, а також 1 червня.

Додамо, Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили прийняти рішення вже на засіданні Ради.