Комітет Ради прийняв рішення щодо відставки Гройсмана

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман завтра може бути присутній на голосуванні у сесійній залі

Правовий комітет Верховної ради рекомендує парламенту визначитись шляхом голосування щодо відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та складу Кабінету міністрів України. Про це заявив голова комітету, народний депутат Руслан Князевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Участь у засіданні комітету взяли 18 народних депутатів.

"Комітет розглянув заяву прем’єр-міністра України Гройсмана про відставку. ВР розглядає заяву про відставку не пізніше, ніж на 10-й день. Прийняття рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Таким чином, розглянувши заяву Гройсмана, комітет пропонує рішення: рекомендувати ВРУ визначитись щодо відставки шляхом голосування", - заявив Князевич.

За його словами, прем’єр-міністр може бути особисто присутній у четвер у Верховній раді.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенко" у Верховній раді завтра вранці, 30 травня, проведе засідання за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана перед голосуванням за його відставку. Ймовірно, на зустрічі буде обговорюватися голосування за відставку прем'єр-міністра.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок на погоджувальній раді спікер Ради Андрій Парубій відзначав, що відставку Гройсмана можуть розглянути в четвер, 30 травня.

Так, минулого тижня Гройсман зареєстрував у Раді заяву про відставку. Відзначимо, на інавгурації президент України Володимир Зеленський попросив Кабмін скласти свої повноваження.

Варто відзначити, представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко не виключає, що Рада може провалити відставку Гройсмана. На його думку, для цього рішення може не вистачити голосів через відсутність нардепів у сесійній залі. Зокрема, він додав, що багато депутатів приступили до роботи на округах після оголошення дострокових парламентських виборів.