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У БПП готові до дострокових парламентських виборів

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 14:59
У БПП готові до дострокових парламентських виборів
Фото: урочисте засідання Верховної ради 20 травня (РБК-Україна)

У Порошенка готові до виборів організаційно і змістовно

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" готовий до проведення дострокових парламентських виборів. Про це йдеться в офіційній заяві партії за результатами заяви президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної ради. 

"Головним джерелом влади в Україні, згідно з Конституцією, є народ, і партія БПП "Солідарність" готова як до планових виборів до Верховної ради, так і до дострокових виборів. Ми готові до виборів організаційно і змістовно", – йдеться в заяві партії.

З іншого боку, у БПП наголосили, що право президента достроково припиняти повноваження Ради має реалізовуватися у повній відповідності до Конституції.

"Демократія – це процедури, відсутність процедури – це авторитаризм. Моделлю подібного механізму може слугувати юридично бездоганне рішення Петра Порошенка в 2014 році про розпуск Верховної ради. Президент має право розпускати Верховну раду, але це право є небезумовним та має відбуватися у повній відповідності до Конституції",- зазначається в заяві.

БПП заявила про готовність захищати цінності і здобутки, які вона обстоювала останні п’ять років.

"Зокрема, інтеграцію України в ЄС і НАТО, що є дуже важливим для України і про що, на жаль, не згадав новообраний президент Зеленський у своїй інаугураційній промові", - додали у політсилі.

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