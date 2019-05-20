В БПП готовы к досрочным парламентским выборам

Фото: торжественное заседание Верховной рады 20 мая (РБК-Украина)

У Порошенко готовы к выборам организационно и содержательно

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" готов к проведению досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в официальном заявлении партии по результатам заявления президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

"Главным источником власти в Украине, согласно Конституции, является народ, и партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Верховную раду, так и до досрочных выборов. Мы готовы к выборам организационно и содержательно", – говорится в заявлении партии.

С другой стороны, в БПП отметили, что право президента досрочно прекращать полномочия Рады должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией.

"Демократия – это процедуры, отсутствие процедуры – это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной рады. Президент имеет право распускать Верховную раду, но это право не является безусловным и должно происходить в полном соответствии с Конституцией",- отмечается в заявлении.

БПП также заявила о готовности защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет.

"В частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не вспомнил новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - добавили в политсиле.