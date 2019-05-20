ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В БПП готовы к досрочным парламентским выборам

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 14:59
В БПП готовы к досрочным парламентским выборам
Фото: торжественное заседание Верховной рады 20 мая (РБК-Украина)

У Порошенко готовы к выборам организационно и содержательно

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" готов к проведению досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в официальном заявлении партии по результатам заявления президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

"Главным источником власти в Украине, согласно Конституции, является народ, и партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Верховную раду, так и до досрочных выборов. Мы готовы к выборам организационно и содержательно", – говорится в заявлении партии.

С другой стороны, в БПП отметили, что право президента досрочно прекращать полномочия Рады должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией.

"Демократия – это процедуры, отсутствие процедуры – это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной рады. Президент имеет право распускать Верховную раду, но это право не является безусловным и должно происходить в полном соответствии с Конституцией",- отмечается в заявлении.

БПП также заявила о готовности защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет.

"В частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не вспомнил новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - добавили в политсиле.

Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады Новинский рассказал, какие инициативы Зеленского поддержит "Оппоблок"
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленскийдосрочные выборыБлок Петра Порошенко
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь