У новому виборчому кодексі передбачать обмеження політреклами, - нардеп

Фото: Руслан Сидорович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про рекламу на зовнішніх носіях

У підготовленому до другого читання новому виборчому кодексі планується обмежити кандидатів у можливості поширювати політичну рекламу на зовнішніх носіях. Про це повідомив член комітету з питань правової політики та правосуддя, член робочої групи з виборчого кодексу, народний депутат Руслан Сидорович, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, це планується зробити для уникнення маніпуляцій суспільною свідомістю.

"Ми з колегами є членами робочої групи з підготовки виборчого кодексу до другого читання, де ми постаралися суттєво обмежити політичну рекламу. Зокрема, на зовнішніх носіях. Адже в принципі поки не буде створено передумов, щоб кандидати були змушені самі йти до виборців, далі буде відбуватись маніпуляція суспільною свідомістю", - повідомив Сидорович.

Парламентар пояснив, що таким чином планується перемогти засилля політичної реклами кандидатів під час виборів.

Нагадаємо, новий виборчий кодекс зможуть передати в профільний парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя протягом одного місяця.

Як писало РБК-Україна, на наступному тижні планується провести заключне засідання робочої групи ВР з розгляду поправок до нового виборчого кодексу.

Так, глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов підкреслював, що в разі, якщо після внесення поправок до виборчого кодексу він не буде достатньо адаптованим, БПП буде ініціювати розробку нового законопроекту.