БПЛА та запчастини для літаків: США розповіли про нову військову допомогу Україні

Як завив представник Пентагону, відомство працює над тим, щоб придбати "значну" кількість» цих запчастин.

"Робляться серйозні зусилля для того, щоб ми могли продовжувати виробляти не тільки те, що потрібно Україні, але і те, що потрібно нам", - сказав представник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, в п'ятницю Білий дім повідомив, що США готують черговий пакет військової допомоги для України.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.

А Нідерланди не планують припиняти військові постачання цього літа.

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