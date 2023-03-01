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Официально. Стала известна причина последней тревоги в Киеве и области

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Киев, Среда 01 марта 2023 13:45
Официально. Стала известна причина последней тревоги в Киеве и области Фото: тревога в Киеве и области была объявлена из-за небольшого шара (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Причиной последней тревоги в Киеве и области стал воздушный объект в небе. Предварительно это был шар небольшого размера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера", - написал Попко.

По его словам, шар, вероятно, был запущен с северного направления в сторону Киева.

"На данный момент этот объект не представляет угрозы. Введены соответствующие меры по его ликвидации", - добавил Попко.

Напомним, сегодня в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Как впоследствии заявили в Киевский ОВА, в небе обнаружили воздушный объект, поэтому из-за этого была объявлена тревога в регионе, также сообщалось, что воздушный объект приблизился к столице.

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