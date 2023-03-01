Официально. Стала известна причина последней тревоги в Киеве и области

Причиной последней тревоги в Киеве и области стал воздушный объект в небе. Предварительно это был шар небольшого размера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера", - написал Попко.

По его словам, шар, вероятно, был запущен с северного направления в сторону Киева.

"На данный момент этот объект не представляет угрозы. Введены соответствующие меры по его ликвидации", - добавил Попко.

Напомним, сегодня в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Как впоследствии заявили в Киевский ОВА, в небе обнаружили воздушный объект, поэтому из-за этого была объявлена тревога в регионе, также сообщалось, что воздушный объект приблизился к столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.