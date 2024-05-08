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"Безумный план". Венгрия не поддержит фонд НАТО для Украины на 100 млрд евро, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Венгрия останется в стороне от безумного плана НАТО (речь о фонде для Украины - ред.), несмотря на все давление", - отметил Сийярто. 

Таким образом он подтвердил позицию пресс-секретаря правительства Венгрии Золтана Ковача, который заявлял, что Будапешт не поддержит никаких предложений НАТО, которые якобы "могут приблизить Альянс к войне или превратить его из оборонительной в наступательную коалицию".

Фонд НАТО для Украины

Напомним, в начале апреля западные журналисты написали о том, что Североатлантический альянс может создать фонд на 100 млрд евро, в рамках которого Украине будут оказывать военную помощь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как писали СМИ, хочет утвердить инициативу на вашингтонском юбилейном саммите Альянса. Мероприятие состоится уже 9-11 июля.

При этом позже издание Bloomberg со ссылкой на источники уточняло, что фонд может учитывать помощь Украине на двусторонней основе. Тогда поддержка в рамках такой инициативы "будет несущественной".

Президент Украины Владимир Зеленский и Столтенберг уже обсудили создание фонда во время того, как генсек посещал Киев.

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