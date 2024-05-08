"Божевільний план". Угорщина не підтримає фонд НАТО для України на 100 млрд євро, - Сійярто

Фонд НАТО для України

Нагадаємо, на початку квітня західні журналісти написали про те, що Північноатлантичний альянс може створити фонд на 100 млрд євро, в рамках якого Україні надаватимуть військову допомогу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, як писали ЗМІ, хоче затвердити ініціативу на вашингтонському ювілейному саміті Альянсу. Захід відбудеться вже 9-11 липня.

При цьому пізніше видання Bloomberg із посиланням на джерела уточнювало, що фонд може враховувати допомогу Україні на двосторонній основі. Тоді підтримка у рамках такої ініціативи "буде несуттєвою".

Президент України Володимир Зеленський та Столтенберг уже обговорили створення фонду під час того, як генсек відвідував Київ.

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