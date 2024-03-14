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Безумная риторика венгерских властей может изменить отношения с США, - посол

Будапешт, Четверг 14 марта 2024 21:15
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Безумная риторика венгерских властей может изменить отношения с США, - посол Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Безумная антиамериканская риторика властей Венгрии создает риск того, что отношения Будапешта с Вашингтоном изменятся.

Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, у стран Запада вызывают опасения тесные и расширяющиеся отношения Венгрии с Россией. Он отметил, что Венгрия тот союзник, который ведет себя не как остальные.

"Речь о том, что давний друг и союзник говорит и делает вещи, которые подрывают доверие и дружбу", - подчеркнул Прессман.

Он отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан безосновательно утверждает, что правительство Соединенных Штатов пытается свергнуть его правительство, публично призывает к политическому поражению президента Джо Байдена на выборах и активно участвует в партийных политических мероприятиях США.

"В то время как дикая риторика венгерского правительства в контролируемых государством СМИ может разжечь страсти или разжечь электоральную базу, решение ежедневно публиковать опасные безумные антиамериканские послания - это политический выбор, и он рискует изменить отношения Венгрии с Америкой", - добавил дипломат.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в США для встречи с бывшим президентом Дональдом Трампом.

По итогам переговоров премьер Венгрии заявил, что Трамп не будет давать "ни копейки" на финансирование помощи Украине.

Также Орбан выразил уверенность, что экс-президент США якобы сможет остановить российское вторжение.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Венгрия Виктор Орбан
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