Божевільна риторика угорської влади може змінити відносини з США, - посол

Божевільна антиамериканська риторика влади Угорщини створює ризик того, що відносини Будапешта з Вашингтоном зміняться.

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, у країн Заходу викликають побоювання тісні відносини Угорщини з Росією. Він зазначив, що Угорщина той союзник, який поводиться не як інші.

"Мова про те, що давній друг і союзник говорить і робить речі, які підривають довіру та дружбу", - наголосив Прессман.

Він зазначив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан безпідставно стверджує, що уряд Сполучених Штатів намагається повалити його уряд, публічно закликає до політичної поразки президента Джо Байдена на виборах і бере активну участь у партійних політичних заходах США.

"У той час як дика риторика угорського уряду в контрольованих державою ЗМІ може розпалити пристрасті або розпалити електоральну базу, рішення щодня публікувати небезпечні божевільні антиамериканські послання - це політичний вибір, і він ризикує змінити відносини Угорщини з Америкою", - додав дипломат.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан приїхав до США для зустрічі з колишнім президентом Дональдом Трампом.

За підсумками переговорів прем'єр Угорщини заявив, що Трамп не даватиме "ні копійки" на фінансування допомоги Україні.

Також Орбан висловив упевненість, що експрезидент США нібито зможе зупинити російське вторгнення.