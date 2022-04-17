Бійці Придністров'я не готові до війни проти України. Їх перевіряла ФСБ, - Маляр

Збройні формування на території невизнаного Придністров'я не готові долучитися до російської агресії. ФСБ здійснювала перевірку та з'ясувала, що станом на зараз вони є небоєздатними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр під час телемарафону.

"Ми з вами обговорювали, що там є ознаки підготовки до прийому літаків. Зараз там вже є ознаки, що російська ФСБ перевіряє боєздатність місцевих збройних підрозділів так званих і не визнаних. Виявилось, що вони не готові станом на зараз брати участь у агресивних діях РФ", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше в Одеській ОВА також заявляли, що на території Молдови в придністровському регіоні воєнізовані угруповання "ПМР" не готові до участі разом з російськими військами в бойових діях проти України.

Додамо, в Генштабі ЗСУ також повідомили, що російські ФСБ в невизнаному Придністров'ї влаштували перевірку боєздатності1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань "ПМР".

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