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Бойцы Приднестровья не готовы к войне против Украины. Их проверяла ФСБ, - Маляр

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 10:20
Бойцы Приднестровья не готовы к войне против Украины. Их проверяла ФСБ, - Маляр Фото: бойцы Приднестровья не готовы к войне против Украины (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные формирования на территории непризнанного Приднестровья не готовы присоединиться к российской агрессии. ФСБ осуществляла проверку и выяснила, что по состоянию на сейчас они являются небоеспособными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр во время телемарафона.

"Мы с вами обсуждали, что там есть признаки подготовки к приему самолетов. Сейчас там уже есть признаки, что российская ФСБ проверяет боеспособность местных вооруженных подразделений так называемых и не признанных. Оказалось, что они не готовы сейчас участвовать в агрессивных действиях РФ", - рассказала она.

Напомним, ранее в Одесской ОВА также заявляли, что на территории Молдовы в приднестровском регионе военизированные группировки "ПМР" не готовы к участию вместе с российскими войсками в боевых действиях против Украины.

Добавим, в Генштабе ВСУ также сообщили, что российские ФСБ в непризнанном Приднестровье устроили проверку боеспособности1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований "ПМР".

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