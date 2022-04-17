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"Бригади" з Придністров'я не готові воювати проти України, - глава Одеської ОВА

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Одеса, Неділя 17 квітня 2022 08:34
"Бригади" з Придністров'я не готові воювати проти України, - глава Одеської ОВА Фото: Сергій Братчук, спікер Одеської ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Володимир Костирін

На території Молдови в придністровському регіоні воєнізовані угруповання "ПМР" не готові до участі разом з російськими військами в бойових діях проти України.

Про це 17 квітня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Підтвердилася інформація про те, що 1-а, 2-ата 3-я бригади так званої "армії Придністров'я" не готові, абсолютно не готові до ведення бойових дій проти України", - розповів чиновник.

Також він зазначив, що в Одесі та області ніч пройшла відносно спокійно, обстріли не зафіксовані.

Крім того, Сили оборони продовжують роботи з пошуку диверсантів у регіоні, додав Братчук.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські ФСБ в невизнаному Придністров'ї влаштували перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань "ПМР" - ті виявилися не готові до боїв.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Австрії розповіли, що про морську десантну операцію російських військ в районі Одеси не може бути мови після знищення крейсера "Москва", яке назвали стратегічним успіхом ЗСУ.

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