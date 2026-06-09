Боевики "Вагнера" охраняли танкеры теневого флота РФ, - расследование

Кого нашли среди экипажей

Журналисты изучили списки экипажей более двух тысяч судов, попавших под санкции США и ЕС, а также внесенных в перечень Главного управления разведки Украины.

Данные охватывают период с января 2023 года по середину апреля 2026 года - около 325 тысяч записей по почти 16 тысяч рейсов. В них - фамилии, даты рождения, номера паспортов, должности и квалификации членов экипажей.

Среди тысяч моряков выделяются 83 человека. Их объединяет одно: никаких морских документов - ни паспорта моряка, ни диплома, ни квалификации.

В списках экипажей 65 танкеров эти люди встречаются 306 раз. В 32 случаях их должность на судне обозначена как "охранник". Фактически речь идет о наемниках.

Читайте также: Франция захватила теневой танкер РФ и арестовала капитана

Личности этих людей проверены с помощью утечек персональных данных и внутренних документов группы "Вагнера".

Кто эти люди

По меньшей мере 28 человек служили в частных военных компаниях:

18 - в ЧВК "Вагнер"

остальные - в "РСБ-Групп", Moran Security Group и "Редуте"

По данным расследователей, еще у 48 из 83 человек, похоже, есть боевой опыт - в последние годы они находились в Сирии.

Среди наемников - участник войны против Украины

Один из выявленных - Дмитрий Савицкий, который с 2014 года воевал на востоке Украины на стороне российских сил.

По выводам расследователей, сотрудники ЧВК контролировали экипаж. Их присутствие должно было гарантировать доставку нефти покупателям, даже если европейские страны попытались бы силой остановить танкер.